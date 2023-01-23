Пополневшая Бузова в лифе и тугой юбке блеснула «сочными» формами: без стеснения показала прелести

На этот раз Ольга продолжила отмечать 37-летие в Санкт-Петербурге. Она сводила подруг в баню, где покрасовалась в купальнике. А вот 22 января телеведущая предстала на сцене в рамках спектакля. Она решила поделиться кадрами из гримерки. Бузова не скрывает, что поправилась, поэтому юбка туго облегала ее бедра. А кружевной лиф подчеркнул налившийся бюст.

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