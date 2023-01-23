Пополневшая Бузова в лифе и тугой юбке блеснула «сочными» формами: без стеснения показала прелести

Ольга Бузова продолжает быть одной из самых известных персон в России. Телеведущая продолжает вести шоу и давать концерты. Зачастую она появляется на публике в дерзких нарядах. Во время новогодних праздников артистка продолжала работать. И даже в день рождения она выступила в Минске.
На этот раз Ольга продолжила отмечать 37-летие в Санкт-Петербурге. Она сводила подруг в баню, где покрасовалась в купальнике. А вот 22 января телеведущая предстала на сцене в рамках спектакля. Она решила поделиться кадрами из гримерки. Бузова не скрывает, что поправилась, поэтому юбка туго облегала ее бедра. А кружевной лиф подчеркнул налившийся бюст.
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Поклонники отметили, что звезда похорошела. Многие считают, что несколько сантиметров в бедрах сделали ее только привлекательнее.
«Ну хоть не тощая», «Есть на что посмотреть», «Какая вы аппетитная», «Очень хорошенькая», «Фигурка стала шикарной», «Ну тут прям дама-вамп», — стали писать пользователи Сети.