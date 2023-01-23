«Лев Ильич был очень расстроен»: Арзамасова и Авербух засняли заплаканного сына, которому впервые сделали стрижку

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис после съемок в «Папиных дочках». Теперь Лиза также играет в театре. За последние годы много перемен произошло в ее личной жизни. Она вышла замуж за Илью Авербуха и стала мамой. У пары растет сына Лев.
Еще недавно у Лизы не было свободного времени. Она снималась в «Ледниковом периоде», играла в театре и при этом учила сценарии для новых проектов. Но вторую половину января ей удалось разгрузить. На этот раз актриса провела время с мужем и сыном.
Арзамасова и Авербух привели малыша на стрижку к парикмахеру. Даже кресло в виде машинки и мультики не отвлекли его процесса. Мальчик даже заплакал, так как ему не понравилась стрижка.
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«Что вы знаете об экзистенциальной грусти?.. Финал видео — это она, в полном воплощении. Левушка сделал первую стрижку. Дома стричь не решились, отправились к профессионалам. Что я могу сказать?.. Лев Ильич был очень расстроен, расставшись с младенческими локонами», — написала Лиза.
Поклонники принялись ободрять малыша и его родителей.
«Мужественно вынес все, молодец», «Ой ти, сладкий... не переживай, новые отрастут, лучше прежних», «До чего сладкий», «Это что-то! Вот это лицо страдающего, но стойко терпящего экзекуцию маленького мужчины!» — написали подписчики.