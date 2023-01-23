«Лев Ильич был очень расстроен»: Арзамасова и Авербух засняли заплаканного сына, которому впервые сделали стрижку

Еще недавно у Лизы не было свободного времени. Она снималась в «Ледниковом периоде», играла в театре и при этом учила сценарии для новых проектов. Но вторую половину января ей удалось разгрузить. На этот раз актриса провела время с мужем и сыном.

Арзамасова и Авербух привели малыша на стрижку к парикмахеру. Даже кресло в виде машинки и мультики не отвлекли его процесса. Мальчик даже заплакал, так как ему не понравилась стрижка.

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