Утерла нос бывшему: Муцениеце в мини-бикини понежилась в объятиях своей «самой большой любви» на пляже в Дубае

На этот раз Агата поделилась пляжными кадрами. Она позагорала в купальнике-бандо. Актриса без стеснения позировала без макияжа. Она прилегла на шезлонг, блеснув изящными формами. Мимо пробегала ее дочка Мия. Муцениеце позвала ее, чтобы обняться.

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