Утерла нос бывшему: Муцениеце в мини-бикини понежилась в объятиях своей «самой большой любви» на пляже в Дубае

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она не скрывает, что долго переживала из-за развода с Павлом Прилучным. Но за минувшие два года ей удалось похудеть, а также сняться в новых проектах. Артистка теперь все чаще одевается более женственно. А январские дни звезда решила провести в Дубае с близкими.
На этот раз Агата поделилась пляжными кадрами. Она позагорала в купальнике-бандо. Актриса без стеснения позировала без макияжа. Она прилегла на шезлонг, блеснув изящными формами. Мимо пробегала ее дочка Мия. Муцениеце позвала ее, чтобы обняться.
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«Друзья, это моя самая большая любовь! Иди обниматься! Самая вкусно пахнущая в мире женщина просто! Мия, я тебя обожаю! Нет, я тебя больше! Я тебя больше люблю! Какое счастье, такая дочь», — сказала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что наследница очень похожа на маму. Другие решили, что Агата решила утереть нос бывшему мужу, так как до Нового года он часто забирал детей к себе домой. Мия и ее брат Тимофей проводили время с новой женой актера Зепюр Брутян. Однако с мамой малышам тоже весело на отдыхе.