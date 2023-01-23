Валентина Талызина прокомментировала слухи о госпитализации и обмороке

«Я вызвала скорую помощь, потому что было снижение температуры к теплому, и она так резко шла», — сказала Талызина.

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По словам актрисы, она почувствовала проблемы с давлением, но тонометр не показал ни высоких, ни слишком низких показателей. А к приезду врачей Валентине Илларионовне стало лучше. Медикам даже не пришлось ничего предпринимать. Артистка возмутилась слухам о госпитализации. Из-за сплетен переполошились ее родные, которые стали звонить Талызиной.

Звезда фильмов «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг» дала понять, что находится дома и в обморок не падала, об этом пишут канал «360».