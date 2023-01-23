ЮрКисс и другие звезды спели для военных — концерт Агитбригад «Русского Радио»

Известные артисты — ЮрКисс, ВладиМир, группа «Те100стерон», Максим Завидия и Нина Фокина — выступили 20 января в Семеновском полку Москвы для российских военных в рамках концерта Агитбригад «Русского Радио».

В этом общероссийском музыкальном патриотическом марафоне уже приняли участие многие звезды, самыми постоянными исполнителями можно назвать ЮрКисса и ВладиМира. Они признаются, что, несмотря на уже большой опыт выступлений перед бойцами, они все равно каждый раз очень волнуются, выходя на сцену.

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