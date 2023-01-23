«Низкий уровень культуры»: Татьяна Брухунова плюнула вслед сбежавшим из России Алле Пугачевой и другим звездам

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что бегуны должны молчать, а не высказываться по поводу происходящего в стране из-за бугра.

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устроила интерактив с подписчиками. Во время общения поклонники поинтересовались мнением Татьяны Брухуновой о знаменитостях, которые покинули Россию и теперь высказываются негативно о стране. В частности, так поступила известная певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль со своей семьей.

Татьяна Брухунова четко сформулировала свою позицию, заявив, что подобные выпады не красят тех, кто их устраивает.

«Позиция простая: уехал — молчи! В противном случае бегун демонстрирует только свой низкий уровень культуры. Не более того. Русские — сильные! Я ни на минуту не сомневаюсь, что эта ситуация сделает нас еще сильнее», — высказалась в микроблоге Татьяна Брухунова.

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

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Напомним, ранее Татьяна Брухунова заявляла, что ни она, ни ее супруг Евгений Петросян не имеют планов переезда из России.

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