«Низкий уровень культуры»: Татьяна Брухунова плюнула вслед сбежавшим из России Алле Пугачевой и другим звездам

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устроила интерактив с подписчиками. Во время общения поклонники поинтересовались мнением Татьяны Брухуновой о знаменитостях, которые покинули Россию и теперь высказываются негативно о стране. В частности, так поступила известная певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль со своей семьей.

Татьяна Брухунова четко сформулировала свою позицию, заявив, что подобные выпады не красят тех, кто их устраивает.