Ида Галич едко ответила ненавидящей всех Ксении Собчак

Так называемая журналистка Ксения Собчак продолжает поливать грязью своих коллег по шоу-бизнесу. Ненавидящая всех бывшая ведущая «Дома-2» теперь добралась до Иды Галич.

Светская львица не смогла пережить, что некоторые российские звезды поехали в Дубай на открытие самого дорого отеля в мире, где выступала Бейонсе. При этом сама она осталась дома.

Собчак задалась вопросом, что общего у Виктории Лопыревой, Иды и светского журналиста Жени Миловой, которых позвали, а ее нет. Мол, какую картинку хотели собрать организаторы, отправив приглашения знаменитостям настолько разного пошиба?

«Ксения Анатольевна, у нас общее, что нас всех позвали!» - едко ответила завравшейся светской львице.

Собчак, напомним, несколько месяцев всем нагло врала о получении гражданства Израиля. А сейчас ее товарищи сидят в тюрьме, им грозят серьезные уголовные сроки за дела, к которым светская львица может быть причастна.

Но это не мешает Ксении хвастаться свои домом на Рублевке, ходить на корпоративы и вообще не в чем себе не отказывать.

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