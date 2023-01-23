Нужна молодая ведущая: Сябитова предложила заменить Гузееву в «Давай поженимся!» - назвала известное имя

Известная телесваха и соведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова заговорила о будущем этого проекта.
Роза Сябитова признала, что шоу нужен новый формат и молодые силы. Спасением для передачи может стать новая ведущая, которая представляет поколение юных.
«Например, пригласить молодую и талантливую ведущую, которая представит молодое поколение, и будет отражать мнение молодежи. Спор между поколениями всегда интересно смотреть, и эти программы рейтинговые. Знаю по себе, весь год снималась в молодежных программах, в том числе на YouTube и Rutube», - написала Роза Сябитова в телеграм-канале.
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Роза Сябитова даже выдвинула кандидатуру новой ведущей программы, которая, по ее мнению, отлично бы справилась.
«Я бы предложила Клаву Коку, тем более, что она моя фанатка по проекту «Маска танцы» на СТС», - написала Роза Сябитова.
Клава Кока и Роза Сябитова. Фото: пресс-служба
Роза Сябитова не уточнила, кого на программе должна заменить Клава Кока - ее или Ларису Гузееву. Но подписчики сразу смекнули, что телесваха не может иметь в виду себя, ведь ей на «Давай поженимся!» не принадлежит главная роль.