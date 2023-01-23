Дочь Валентины Талызиной прокомментировала обморок актрисы

Как сообщили СМИ, народной артистке РСФСР Валентине Талызиной пришлось обратиться к медикам из-за внезапного обморока в день своего рождения: 22 января ей исполнилось 88 лет. Однако дочь актрисы, Ксения Хаирова, объяснила, что все было совсем не так.
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«Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль. Я приехала домой в три часа ночи и вместе с мамой отметили ее успешное выступление и день рождения. Все хорошо, спасибо», — приводит слова Ксении издание «360».