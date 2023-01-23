Жене не говорят: последние новости о состоянии Романа Костомарова

Звезда сериалов «Жаркий лед» и «Нюхач» Мария Аниканова заявила, что находящийся в тяжелом состоянии Роман Костомаров вряд ли мог простыть на льду, как пишут некоторые журналисты. Скорее всего, по ее словам, спортсмена подкосил вирус.

«Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус. Я так понимаю, что и Оксане всего не говорят», — отметила она в студии программы «Звезды сошлись».

При этом врач, пришедший в шоу, отметил, что у Костомарова, возможно, не справляется сердечно-сосудистая система. По его словам, об этом говорят симптомы, которые развивались у фигуриста.

Сейчас Роман находится в коме, его перевели на аппарат ИВЛ.

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