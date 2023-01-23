«Является съемкой неизвестного происхождения»: Иван Ургант открестился от «Вечернего Урганта» в Дубае

Телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал появившиеся в некоторых телеграм-каналах кадры со съемки передачи «Вечерний Ургант». Он дал понять, что не имеет к происходящему никакого отношения, сделав это в присущей ему ироничной манере. Попутно Иван Ургант задел Яну Поплавскую, которая агрессивно высказывалась в его адрес.
«То, что опубликовали некоторые телеграм-каналы, является съемкой неизвестного происхождения. Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно не похожим на Киркорова. Могу подтвердить, что, когда завершится перерыв, мы с радостью ждем в студии и Филиппа, и Валентину. Как только будет понятна дата выхода передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию в телеграм-канале Яны Поплавской», — прокомментировал Иван Ургант.
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Напомним, накануне в некоторых телеграм-каналах появились фото и видео с программы «Вечерний Ургант» в Дубае. Как оказалось, шоу снимали по желанию миллионера из Санкт-Петербурга, который отмечал в Дубае свой день рождения с участием звезд. Помимо Ивана Урганта на вечеринке были замечены Филипп Киркоров, Игорь Николаев и другие знаменитости.
По материалам РБК Life