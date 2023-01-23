«Является съемкой неизвестного происхождения»: Иван Ургант открестился от «Вечернего Урганта» в Дубае

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Напомним, накануне в некоторых телеграм-каналах появились фото и видео с программы «Вечерний Ургант» в Дубае. Как оказалось, шоу снимали по желанию миллионера из Санкт-Петербурга, который отмечал в Дубае свой день рождения с участием звезд. Помимо Ивана Урганта на вечеринке были замечены Филипп Киркоров, Игорь Николаев и другие знаменитости.

По материалам РБК Life