«Абсолютный мерзавец. Его держат за одно место»: Хабенского припечатали за увольнение из МХТ звезды «Кухни» Назарова

Звезда фильма «Жмурки», актер и скандалист Алексей Панин, несколько лет назад уехавший на ПМЖ в Испанию, в последнее время взялся комментировать события, происходящие в России. В частности, Алексей Панин живо откликается и делится своими мыслями по поводу новостей, связанных с его коллегами.

Так, Алексей Панин прокомментировал увольнение из МХТ имени Чехова шефа из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Худрука театра Константина Хабенского Алексей Панин назвал мерзавцем, давая понять, что на того, по его мнению, могли надавить.