«Абсолютный мерзавец. Его держат за одно место»: Хабенского припечатали за увольнение из МХТ звезды «Кухни» Назарова

Звезда фильма «Жмурки», актер и скандалист Алексей Панин, несколько лет назад уехавший на ПМЖ в Испанию, в последнее время взялся комментировать события, происходящие в России. В частности, Алексей Панин живо откликается и делится своими мыслями по поводу новостей, связанных с его коллегами.
Так, Алексей Панин прокомментировал увольнение из МХТ имени Чехова шефа из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Худрука театра Константина Хабенского Алексей Панин назвал мерзавцем, давая понять, что на того, по его мнению, могли надавить.
«Костя Хабенский уволил Назарова из театра. Как это можно объяснить? Я не знаю… Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы так себя повести. Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место… Либо ему так выгодно…» — высказался Алексей Панин в одной из программ на YouTube.
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Напомним, актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова после своих скандальных заявлений о событиях, происходящей в мире.