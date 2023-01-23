Стал огромным: беременная Алиана Устиненко скинула одежду, чтобы показать живот на 27-й неделе

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко находится в прекрасном положении ожидания малыша. Срок беременности уже довольно приличный. В микроблоге Алиана Устиненко посетовала, что вся имеющаяся в ее гардеробе одежда вдруг стала ей мала.
Алиана Устиненко поделилась видео, которым запечатлела, как примеряет свои добеременные наряды. В какой-то момент будущая мама психует, срывает с себя все и остается в одном бра, засветив обнаженный живот на 27-й неделе беременности.
«Ахаха, видели бы вы меня, когда я куда-то собираюсь, мерю по 100500 одежд, капризничаю, ничего не налазит. Сяду вокруг кучи вещей и плачу. Со стороны это выглядит максимум нелепо, 27-я неделя все-таки. Стараюсь покупать сейчас универсальную одежду, чтобы носить ее и после», — поделилась Алиана Устиненко.
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Напомним, будущий ребенок станет для Алианы Устиненко вторым. У нее есть сын Роберт, которого она родила от Саши Гобозова.
Алиана Устиненко показала живот на 27-й неделе беременности. Фото: соцсети