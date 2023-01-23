Стал огромным: беременная Алиана Устиненко скинула одежду, чтобы показать живот на 27-й неделе

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко находится в прекрасном положении ожидания малыша. Срок беременности уже довольно приличный. В микроблоге Алиана Устиненко посетовала, что вся имеющаяся в ее гардеробе одежда вдруг стала ей мала.

Алиана Устиненко поделилась видео, которым запечатлела, как примеряет свои добеременные наряды. В какой-то момент будущая мама психует, срывает с себя все и остается в одном бра, засветив обнаженный живот на 27-й неделе беременности.