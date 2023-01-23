Какими духами пользуется Анджелина Джоли: вы не поверите, но они мужские

Выяснилось, что Анджелина Джоли предпочитает пользоваться мужскими духами. Она просто обожает аромат Black Bvlgari, который имеет восточно-древесные нотки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако в современной парфюмерии все довольно запутано. Производители утверждают, что на флаконы и надписи на них вообще смотреть не надо. Если нравится — смело используйте.

Впрочем, у Анджелины Джоли есть любимец и среди женской линейки, это парфюм 1969 от Histoires de Parfums. Он имеет восточно-пряный аромат с нотками персика, кардамона, розы, гвоздики, шоколада и кофе.

Источник: fontanka.ru.