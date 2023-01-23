Александр Збруев прокомментировал сообщения о своей госпитализации

В СМИ появились тревожные сообщения о болезни народного артиста РСФСР Александра Збруева. Сам артист, отвечая на вопросы корреспондентов по телефону, заверил, что теперь, после помощи, оказанной медиками, он чувствует себя нормально.

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«Не знаю… нет, нормально все, спасибо. Да, было давление, но сейчас уже все нормально, слава богу», — цитирует артиста телеканал «360».

После короткого разговора Збруев поблагодарил за внимание. Напомним, ранее сообщалось, что 84-летний актер почувствовал резкую боль в груди, его жена вызвала «скорую», Збруеву оказали необходимую помощь, но от госпитализации он отказался.