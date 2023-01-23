Александру Збруеву пришлось вызывать «скорую»

Народный артист РСФСР Александр Збруев, ощутив резкое ухудшение самочувствия, вынужден был обратиться за помощью к врачам. «Скорую» вызвала его жена — Людмила Савельева — после того, как артист пожаловался на резкие боли в груди.

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Приехавшие врачи осмотрели 84-летнего Збруева и констатировали резкое повышение кровяного давления. Актеру предложили госпитализацию, но он предпочел остаться дома, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на Пятый канал.