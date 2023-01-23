Севастьянова раскрыла ноги в виде полумесяца, засветив промежность: некоторым нравится (фото)

Конечно, шпагаты Анастасии Волочковой знамениты на всю страну. Но поклонники Каролины Севастьяновой считают, что их любимица обладает растяжкой не хуже.
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Доказательство тому — фотография в личном блоге гимнастки, на которой она раскрывает ноги в виде полумесяца прямо на перилах балкона.
Звезда, конечно, засветила интимное, но не оценить такую гибкость просто невозможно! Фолловеры пришли в восторг от грации Каролины Севастьяновой!
Севастьянова раскрыла ноги в виде полумесяца. Фото: соцсети