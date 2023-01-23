«Все планы полетят»: Татьяна Брухунова в отчаянии из-за болезни маленького сына от Евгения Петросяна

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Стоит добавить, что Татьяна Брухунова — очень заботливая и внимательная мать. Она посвящает сыну Вагану все свое свободное время. Есть у мальчика и няни, которым Татьяна Брухунова доверяет. Наследнику Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна в марте исполнится три года.