«Все планы полетят»: Татьяна Брухунова в отчаянии из-за болезни маленького сына от Евгения Петросяна

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто откровенничает с подписчиками микроблога.
На этот раз она поделилась со своей аудиторией бедой. Заболел маленький сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна, Ваган. У мальчика подскочила температура. Татьяна Брухунова призналась, что из-за ухудшающегося состояния сына всю ночь не сомкнула глаз.
«Под утро я отключилась. Все планы сегодня полетят. Даже забыла, зачем вышла к вам сюда», — поделилась Татьяна Брухунова.
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Стоит добавить, что Татьяна Брухунова — очень заботливая и внимательная мать. Она посвящает сыну Вагану все свое свободное время. Есть у мальчика и няни, которым Татьяна Брухунова доверяет. Наследнику Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна в марте исполнится три года.