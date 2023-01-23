«Я его крестил...»: Охлобыстин пожалел заблудшего Смольянинова*, а тот грозится ему судом

Иван Охлобыстин не стал выяснять отношения со своим крестным сыном Артуром Смольяниновым*, который обрушился гневной отповедью на своих соотечественников. Актер из «9 роты» уехал из России, он находится за рубежом. Ранее Охлобыстин попросил народ не привлекать к этой истории бывшую жену Артура, заявив, что Дарья Мельникова итак натерпелась. Со слов Ивана Ивановича, его крестник в свое время поднимал на «папину дочку» руку.
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Теперь как оказалось, Артур Смольянинов высказывает претензии в адрес Охлобыстина, грозясь ему судом. Сам актер на крестника обиду не держит.
«Крестник Артурчик Смолянинов под суд меня советует отдать. И также сомневается в моем психическом здоровье.
А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик! Я его крестил... Не испытываю к нему неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший», — заверил актер.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам «СтарХит»