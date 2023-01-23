«Превзошла в красоте внучку»: Бузова показала свою миловидную бабушку, большую кокетку

Ольга Бузова представила публике свою бабушку с миловидной внешностью и довольно кокетливым поведением. Симпатичную родственницу артистка показала в личном блоге, сняв ее после своего спектакля «Мужчина нарасхват».

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Конечно, бабуля была растрогана успехом своей внучки. «Ты у нас самая лучшая! Звездочка ты наша», - искренне восхитилась родственница Ольги Бузовой.

Фолловеры пришли в восторг от бабушки Бузовой, а кое-кто счел, что она даже симпатичнее самой звезды.