«Превзошла в красоте внучку»: Бузова показала свою миловидную бабушку, большую кокетку

«Превзошла в красоте внучку»: Бузова показала свою миловидную бабушку, большую кокетку

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Поклонники были в шоке, увидев такую родственницу.

Ольга Бузова представила публике свою бабушку с миловидной внешностью и довольно кокетливым поведением. Симпатичную родственницу артистка показала в личном блоге, сняв ее после своего спектакля «Мужчина нарасхват».

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Конечно, бабуля была растрогана успехом своей внучки. «Ты у нас самая лучшая! Звездочка ты наша», - искренне восхитилась родственница Ольги Бузовой.

Фолловеры пришли в восторг от бабушки Бузовой, а кое-кто счел, что она даже симпатичнее самой звезды.

«Бабуля превзошла в красоте внучку», «Какая бабушка симпатичная у Оли!», «Две красоточки!», «Вот в кого Оля такая красавица!», «Породистая семья и видно, что интеллигентная», - прокомментировали видео пользователи Сети.

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