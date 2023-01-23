«День в купальнике»: жена Вдовина Николаева похвасталась фигурой в Дубае – манкая женщина

Телеведущая Елена Николаева вместе с мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным отдыхает в Арабских Эмиратах.

В жаркой стране звезда экрана демонстрирует стильные образы, доказывая, что безупречно выглядит не только на работе, но и в отпуске.

Причем, Елена Николаева выглядит одинаково эффектно и в вечерних нарядах, и в купальных.

В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком, на котором запечатлена в бикини, готовясь к прыжку в бассейн. Елена Николаева засветила стройную фигуру, демонстрируя свою манкость.

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