76-летняя юмористка Клара Новикова призналась, кто ее возлюбленный

На своем творческом вечере в Москве Клара Новикова откровенно рассказала о своей личной жизни.

«У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж – это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю», - услышали зрители и от неожиданности начали аплодировать. И все бы ничего – молодыми возлюбленными уже давно никого не удивишь. Но 76-летнюю юмористку возмущает реакция на это окружающих.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Представляете, какой ужас. Я стою с ним в супермаркете у кассы, мы рассчитываемся. Боже мой, ну что за кассир! Видит, что я с молодым человеком, что мы кокетничаем. Что же при нем спрашивать про пенсионное удостоверение?» - приводит слова артистки издание «МК».

Напомним, у Клары Новиковой было два мужа, со вторым из них – Юрием Зерчаниновым – звезда прожила 35 лет, пока не овдовела.