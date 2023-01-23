«Если бы ты сказала нет, я бы тебя ударил»: Кудрявцева вспомнила, как хоккеист Макаров позвал ее замуж

Лера Кудрявцева неожиданно для поклонников поделилась тем, как ее позвали замуж. Все произошло в эфире программы «Секрет на миллион». Гостьей телеведущей стала Анна Казючиц. Лера спросила у актрисы, как ее позвали замуж, было ли это романтично. В ответ Анна стушевалась, заверив, что предложение руки и сердца, которое ей сделал Егор Грамматиков едва ли можно назвать чем-то из ряда вон выходящим.

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Сама Кудрявцева тоже призналась, что хоккеист Игорь Макаров позвал ее замуж в питерском такси. Сначала он хотел пригласить любимую покататься в лимузине, но потом решил, что это слишком банально.