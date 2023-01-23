Импозантный красавчик: Евгения Феофилактова запечатлела подросшего сына в роскошных интерьерах

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова часто хвастается в микроблоге красивой жизнью.

Воскресный вечер звезда телестройки провела в одном из роскошных ресторанов Москвы. Снимками, сделанными во время ужина, Евгения Феофилактова поделилась в соцсети. На фото - шикарные интерьеры, сервированный стол и сын Даниэль. Мальчик в желтом поло позирует в кресле, положив ногу на ногу.

«Ужин с семьей», - прокомментировал снимок десятилетний Даниэль.

Правда, о том, кто, кроме него и мамы, присутствовал в ресторане, Даниэль не сообщил.

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