Импозантный красавчик: Евгения Феофилактова запечатлела подросшего сына в роскошных интерьерах

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова часто хвастается в микроблоге красивой жизнью.
Воскресный вечер звезда телестройки провела в одном из роскошных ресторанов Москвы. Снимками, сделанными во время ужина, Евгения Феофилактова поделилась в соцсети. На фото - шикарные интерьеры, сервированный стол и сын Даниэль. Мальчик в желтом поло позирует в кресле, положив ногу на ногу.
«Ужин с семьей», - прокомментировал снимок десятилетний Даниэль.
Правда, о том, кто, кроме него и мамы, присутствовал в ресторане, Даниэль не сообщил.
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Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Фото: соцсети
«Ну, какой же обаятельный и привлекательный молодой человек! И, главное, так хорошо вписался в это великолепие», «Красавчик. Мамино счастье», «Импозантный красавчик», - отреагировали в Сети на фото Даниэля.
Напомним, Женя Феофилактова родила сына Даниэля в браке с Антоном Гусевым. Супруги развелись, когда Даниэль был совсем маленьким. Папа в воспитании мальчика принимает участие постольку поскольку, Антона Гусева куда больше увлекает его собственная личная жизнь.