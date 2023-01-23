«Пушка просто»: Кристина Бухынбалтэ нарастила волосы после расставания с Ваней Барзиковым — превратилась в диву

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Подписчики Кристины Бухынбалтэ тут же отреагировали на ее имидж, признавшись, что, по их мнению, с короткими волосами той было лучше.