«Пушка просто»: Кристина Бухынбалтэ нарастила волосы после расставания с Ваней Барзиковым — превратилась в диву

Участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ переживает разрыв с Иваном Барзиковым. Чтобы залечить душевные раны, Кристина Бухынбалтэ решила порадовать себя новым имиджем. Красавица-брюнетка нарастила волосы, и теперь ее локоны спускаются ниже талии.
«Все-таки длинные волосы — это мое. Боже, как мне нравится! Качество волос просто нереально крутое», — поделилась эмоциями по поводу своего преображения Кристина Бухынбалтэ в микроблоге.
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Подписчики Кристины Бухынбалтэ тут же отреагировали на ее имидж, признавшись, что, по их мнению, с короткими волосами той было лучше.
«Длинные волосы, однозначно, не твое», «Редкий случай, когда с короткими лучше», «Зачем говорить — твое, не твое. Она не зависит от ваших мнений, она делится с нами своими переменами в жизни, не для ваших критик, что бы она ни делала, ни одевала, ей все идет, пушка просто», — высказались в Сети.
Кристина Бухынбалтэ с наращенными волосами. Фото: соцсети