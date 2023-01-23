Клава Кока прикрыла телеса рваниной, засветив «ложбинку греха»: манкая прогулка по Дубаю (видео)

Клава Кока была очарована концертом Бейонсе, который она посетила в Дубае. В личном блоге российская певица заявила, что скоро будет выступать в неменьших масштабах.

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Кроме того, она не исключила, что достигнет более фееричного успеха, чем 41-летняя американка.

Своими глобальными планами Клава Кока поделилась в личном блоге с поклонниками, снимая видео. Она прохаживалась по площадке, на которой недавно выступала Бейонсе, наряженная в некий креативный наряд, который по современной моде выглядел, как рванина.