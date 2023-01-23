Умерла легенда парикмахерского искусства Долорес Кондрашова

Умерла одна из самых известных женщин СССР и России, стоявших у истоков создания современного парикмахерского искусства, Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. О причинах смерти легендарной бизнесвумен ничего не сообщается.

Первой о смерти Долорес Кондрашовой сообщила журналист и телеведущая Оксана Пушкина. Женщины были дружны.