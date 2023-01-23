Умерла легенда парикмахерского искусства Долорес Кондрашова

Умерла одна из самых известных женщин СССР и России, стоявших у истоков создания современного парикмахерского искусства, Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. О причинах смерти легендарной бизнесвумен ничего не сообщается.
Первой о смерти Долорес Кондрашовой сообщила журналист и телеведущая Оксана Пушкина. Женщины были дружны.
«Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство! Создала империю красоты в нашей стране! Она была одной из первых героинь моего «Женского взгляда» и стала очень родным человеком. Талантливая. Труженица. Смелая. Трогательная. Харизматичная. Одна на миллион! Четверть века нас связывала крепкая дружба! Долорес Кондрашова ушла. Навсегда. Горе», — написала Оксана Пушкина в личном блоге.
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Поделился своими чувствами в связи со смертью Долорес Кондрашовой и телеведущий и актер Вячеслав Манучаров.
«Сегодня не стало Долорес Кондрашовой. Ушла легенда парикмахерского искусства, которая была и еще личностью невероятного масштаба с огромным добрым сердцем. Мне посчастливилось дружить с ней и много раз гулять на ее фантастических днях рождения. Она всегда устраивала грандиозный праздник не для себя, а для своих друзей. Хотела сделать подарок каждому своему близкому человеку в виде незабываемых моментов счастья. Удивительная женщина, которая вне зависимости от самочувствия, всегда выглядела безупречно: прическа, макияж, маникюр, идеальный наряд. Долорес ценила и наслаждалась каждой минутой своей жизни. Любила этот мир и людей. Поэтому, наверное, и прожила такую яркую, интересную и счастливую жизнь», — написал в микроблоге Вячеслав Манучаров.