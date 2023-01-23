Вакханка Волочкова в супермини запрыгнула на Джигурду: все увидели, как балерина оголила чресла (видео)

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

В день рождения звезда устроила пир, которому позавидовал бы сам Дионис.

Если в античности за веселье и пиршества отвечал Дионис, то в российском шоу-бизнесе, судя по всему, за это отвечает Анастасия Волочкова. Балерина любит гульнуть на широкую ногу, а когда речь идет о собственном дне рождения, то ни о каких полутонах и речи не может идти. Отрываться - так по полной!

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Волочкова собрала своих близких и преданных друзей, созвала журналистов и давай веселиться. В момент вакханалии она даже запрыгнула на Никиту Джигурду, который, подхватил ее и закружил в танце.

Все бы ничего, только вот виновница торжества была в супермини – юбочка то и дело задиралась, и окружающие не раз лицезрели оголившиеся чресла балерины. Более того, видео теперь вызывает споры у пользователей в Сети – есть ли трусики на Анастасии или все-таки нет?

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