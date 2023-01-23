«Священник не имеет права раскрывать такое»: Худяков – об Охлобыстине и Смольянинове*

В Сети прокатилась информация о том, что якобы Иван Охлобыстин вскрыл правду об Артуре Смольянинове* и его бывшей жене Дарье Мельниковой. Было написано, что звезда сериала «Интерны», будучи крестным отцом иноагента, рассказал, как тот якобы избивал свою жену.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Политик Роман Худяков считает, что это может быть фейком, поскольку никак пока не доказано, что информация исходила именно от Ивана Охлобыстина. Однако Артур Смольянинов*, по словам политика, все равно подал в суд на своего крестного отца.
«Иоанн Охлобыстин — крестный отец Смольянинова* — а значит, ответственен перед своим крестным сыном, и как «отец», и как священнослужитель. И не имеет права священник и крестный отец раскрывать такие подробности — особенно, если были сказаны на исповеди. Иван Иванович (уже дважды дедушка, между прочим, с чем сердечно поздравляю) — возможно, сам и не писал о побоях. Зато есть фраза, что «он не испытывает неприязни к Смольянинову». По-христиански простил. И в это я верю», — поведал в соцсетях Худяков.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.