«Священник не имеет права раскрывать такое»: Худяков – об Охлобыстине и Смольянинове*

В Сети прокатилась информация о том, что якобы Иван Охлобыстин вскрыл правду об Артуре Смольянинове* и его бывшей жене Дарье Мельниковой. Было написано, что звезда сериала «Интерны», будучи крестным отцом иноагента, рассказал, как тот якобы избивал свою жену.

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Политик Роман Худяков считает, что это может быть фейком, поскольку никак пока не доказано, что информация исходила именно от Ивана Охлобыстина. Однако Артур Смольянинов*, по словам политика, все равно подал в суд на своего крестного отца.