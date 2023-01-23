Новости шоу-бизнеса: Ургант вывез свое шоу в Дубай, дочь Глюкозы устроила дома пожар, умерла актриса Менглет

Ургант вывез свое шоу в Дубай

Телеведущий Иван Ургант вывез свое вечернее шоу, гремевшее прежде на Первом канале, в Дубай. Поскольку проект в России заморожен, он решил заработать на нем на чужбине. Как оказалось, шоумен выступил в одном из дубайских отелей на закрытом мероприятии в честь дня рождения российского миллионера – ради денег он возродил формат и даже взял интервью у звездного гостя, которым оказался Филипп Киркоров.

Умерла Менглет

19 января в Австралии скончалась советская актриса Майя Менглет, известная по фильму «Дело было в Пенькове», где она сыграла молодого зоотехника Тоню Глечикову, в которую влюбился красавец-герой в исполнении Вячеслава Тихонова. Заслуженной артистке РСФСР было 87 лет. Последние 20 она прожила в Австралии, играла в местных театрах.

Гимнастка Солдатова сообщила о беременности

Спортсменка Александра Солдатова объявила поклонникам счастливую новость. Девушка находится в ожидании ребенка. Она ушла из спорта в 2020 году и теперь готовится к родам.

Дочь Глюкозы устроила дома пожар

Старшая дочь певицы Глюкозы Лидия устроила дома пожар. Она показала последствия возгорания. Оказалось, что девушка зажгла свечу и недосмотрела за огнем. Вспыхнуло моментально. Но пожарных вызывать не пришлось, потушила сама.