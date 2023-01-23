«Пельмешки» что надо: Илана Юрьева в откровенном декольте показала пышные полушария – слишком зрелищно блестят

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела в Ташкент. Здесь у актрисы гастроли с коллегами по проекту, но и о досуге красотка не забывает. Она любит наряжаться так, чтобы подчеркнуть достоинства своей идеальной фигуры, и в этот раз не упустила возможности щегольнуть прелестями.

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Илана нарядилась в белую маечку с откровенным декольте, из которого выглянули пышные округлости. Подсвеченные прелести пикантно лоснились, и Илана выбрала самый выгодный ракурс, чтобы это показать.

Низ модница выбрала кожаный, обтянув бедра брюками в облипку. А талию подчеркнула стильным металлическим ремешком.