Ведущий шоу «Маска» назвал дату премьеры нового сезона

Шоу «Маска» на телеканале НТВ полюбилось миллионам телезрителей, и люди в нетерпении ждут нового, четвертого по счету, сезона. И ведущий проекта Вячеслав Макаров первым приоткрыл завесу тайны, ждать ли премьеры самого засекреченного шоу страны, и когда она произойдет.
В своем Telegram Макаров объявил, что новый сезон «Маски» стартует очень скоро. И назвал даты съемок и выхода в эфир премьеры.
«Традиционно первый съемочный день 9 февраля попадает на мой день рождения! Буду работать и отмечать, отмечать и работать! А в эфире этот праздник стартует 12 февраля!» — сообщил артист.
Макаров третий сезон ведет шоу, параллельно строит певческую карьеру, и телезрители жаждут увидеть его в одном из костюмов на «Маске». Физически это, конечно, едва ли возможно, зато в другом телепроекте — «Маска. Танцы» телеведущий уже успел поучаствовать.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».