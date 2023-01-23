Илана из «Уральских пельменей» показала, какой бюстгальтер надела: впечатлительным смотреть опасно

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела на гастроли вместе с коллегами по проекту. Звезда уже побывала в Эмиратах, Казахстане и Узбекистане. Но помимо работы актриса старается посмотреть достопримечательности, прогуляться по окрестностям, а также посетить заведения с вкусными меню.

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Перед выходом в люди Илана накануне показала, во что нарядилась. Покрутившись перед зеркалом в белой майке-алкоголичке и кожаных брюках, красотка продемонстрировала, какой бюстгальтер надела. Черное белье под белой одеждой выглядит кричаще, по мнению некоторых стилистов, зато без внимания окружающих модницу явно не оставит. Но впечатлительным и категоричным все-таки смотреть на такие образы не стоит.