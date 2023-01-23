Каролина Севастьянова в разрезе платья показала интимное: там уже начинается белье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова обожает радовать фанатов кадрами из своей жизни. Красотка обладает безупречной фигурой и яркой внешностью, отчего каждое ее фото поклонники ждут с нетерпением. Поскольку образы и ракурсы, которые выбирает для снимков Каролина, буквально сводят с ума добрую половину ее фанатов.

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На этот раз Севастьянова показала, в чем отправилась в ресторан. Она надела вечернее платье-конструктор, верх которого в виде кроп-топа подчеркнул оголенные декольте и пресс Каролины, а низ высветил главное достоинство фигуры звезды – ее бесконечные ноги. В высоком разрезе платья чуть ли не до самого белья обнажилось стройное и рельефное бедро красотки. На плечи Севастьянова накинула белый жакет и позировала так перед зеркалом.