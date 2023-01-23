«Не в России, поэтому вас это не должно интересовать»: уехавший из страны Познер – про свои гастроли с Ургантом

88-летний журналист Владимир Познер в прошлом году снял свою авторскую программу с эфира Первого канала и пропал со всех радаров. Летом его видели в Москве, но оказалось, что задерживаться в России телеведущий не собирался.
Сейчас он в США, где на новогодних праздниках знатно повеселился на светском рауте, исполняя джаз – кадры этого мероприятия с участием еще одного известного россиянина Леонида Ярмольника облетели Сеть.
А в феврале Познер уже готовится к выступлению на Кипре с другим звездным другом – телеведущим Иваном Ургантом. На Кипре у них запланирован концерт по мотивам путешествий. И Владимир Владимирович посчитал, что его выступление никого из тех россиян, которые не смогут оказаться на его гастролях, не должно волновать. Так он прямо и заявил сайту mk.ru.
«Да, возможно, я буду выступать. Это будет не в России, поэтому вас это не должно интересовать», - заявил журналист.
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