«Не в России, поэтому вас это не должно интересовать»: уехавший из страны Познер – про свои гастроли с Ургантом

88-летний журналист Владимир Познер в прошлом году снял свою авторскую программу с эфира Первого канала и пропал со всех радаров. Летом его видели в Москве, но оказалось, что задерживаться в России телеведущий не собирался.

Сейчас он в США, где на новогодних праздниках знатно повеселился на светском рауте, исполняя джаз – кадры этого мероприятия с участием еще одного известного россиянина Леонида Ярмольника облетели Сеть.