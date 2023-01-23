«С любимым»: Наташа Королева встретила Новый год с Игорем Николаевым

Наташа Королева вышла в соцсети и радостно поведала фолловерам, что смотрит передачу с участием ее бывшего мужа Игоря Николаева. Она поздравила маэстро «с днюхой» и сделала признание.

«Встречаем год Кролика в дружной компании с любимым композитором на телеэкране и песнями, которые стали для всех нас символом нашей юности!!!» - сообщила певица.

Напомним, Королева и Николаев были женаты в 90-е годы. Их брак продлился 9 лет, но в 2001 году они развелись.

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