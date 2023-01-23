Пугачева прервала молчание о замке в Грязи: «У меня в этой стране не осталось недвижимости»

Как известно, в скорости многие уехавшие из страны россияне, оскорбляющие сограждан и родину, рискуют лишиться имущества в стране. Поскольку в Госдуме депутаты разрабатывают проект о конфискации собственности тех, кто словами или поступками наносит ущерб России. Под этот сюжет подпадает Максим Галкин*, муж Пугачевой, оскандалившийся громкими заявлениями. Но Пугачева уверена, что этого никогда не случится.

Вероятно, потому, что роскошный особняк в деревне Грязь, о судьбе которого россияне интересуются с весны прошлого года, уже не принадлежит Пугачевой. Ведь было известно, что семейство спешно пыталось избавиться от дорогостоящей недвижимости. И примадонна это подтвердила, правда, отказалась называть нового владельца.

«Я откуда знаю? Проводите журналистские расследования, ищите и изучайте документы... У меня в этой стране больше не осталось недвижимости. Ни квартир, ни домов, ни замков», — призналась звезда.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам сайта Astsite