Волосы по пояс, пухлые щечки, длинные ресницы: Саша Артемова показала подросшую дочь – растет красавицей

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова после расставания с мужем Женей Кузиным одна растит дочку. Девочке уже больше трех лет, но Саша Артемова до сих пор не рассекретила ее имя и не показала лицо.

В микроблоге фотографии наследницы Саша Артемова размещает исключительно те, на которых малышка запечатлена либо спиной, либо в профиль.

На этот раз Саша Артемова запечатлела крошку в момент, когда та рисовала мелками на доске. Дочь Саши повернута к камер в профиль, видны ее длинные волосы, щечки и реснички. Поклонники уверены, что малышка растет красавицей, в маму.

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