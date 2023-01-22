Волосы по пояс, пухлые щечки, длинные ресницы: Саша Артемова показала подросшую дочь – растет красавицей

Саша Артемова

Саша Артемова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова запечатлела малышку в профиль.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова после расставания с мужем Женей Кузиным одна растит дочку. Девочке уже больше трех лет, но Саша Артемова до сих пор не рассекретила ее имя и не показала лицо.

В микроблоге фотографии наследницы Саша Артемова размещает исключительно те, на которых малышка запечатлена либо спиной, либо в профиль.

На этот раз Саша Артемова запечатлела крошку в момент, когда та рисовала мелками на доске. Дочь Саши повернута к камер в профиль, видны ее длинные волосы, щечки и реснички. Поклонники уверены, что малышка растет красавицей, в маму.

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Дочь Саши Артемовой. Фото: соцсети

«Познакомилась моя девочка с мальчиком около 5-ти лет. Подходит дочь ко мне и говорит, что там мальчик «Крыса». Я поворочаюсь и не пойму, какая крысы и где эта крыса. Снова спрашиваю, как зовут мальчика. Снова слышу ответ: «Крыса». Оказывается, так зовут ее нового друга - Гриша, а ей послышалось «Крыса». Дело в том, что моя дочь имя Гриша еще никогда не встречала. А еще Гриша очень предприимчивый парень, сразу позвал к себе домой мою девочку», - рассказала Саша Артемова под фото дочери.

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