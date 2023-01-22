Актер Валерий Афанасьев экстренно госпитализирован прямо из Малого театра

Валерий Афанасьев

Валерий Афанасьев. Фото: Global Look Press

Валерий Афанасьев был доставлен на машине «скорой помощи» в одну из московских клиник.

Звезда театра и кино, 73-летний актер Валерий Афанасьев в воскресенье вечером, 22 января, попал в больницу.

Артист был госпитализирован прямо из Малого театра, на сцену которого выходил в воскресенье.

Валерию Афанасьеву вызвали бригаду врачей сразу после первого акта спектакля «Горячее сердце». Во время представления артист неудачно сбежал по лестнице и повредил ногу.

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Как сообщается, у 73-летнего Валерия Афанасьева диагностирован разрыв связок коленного сустава.

По материалам телеграм-канала «База».

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