Актер Валерий Афанасьев экстренно госпитализирован прямо из Малого театра

Звезда театра и кино, 73-летний актер Валерий Афанасьев в воскресенье вечером, 22 января, попал в больницу.
Артист был госпитализирован прямо из Малого театра, на сцену которого выходил в воскресенье.
Валерию Афанасьеву вызвали бригаду врачей сразу после первого акта спектакля «Горячее сердце». Во время представления артист неудачно сбежал по лестнице и повредил ногу.
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Как сообщается, у 73-летнего Валерия Афанасьева диагностирован разрыв связок коленного сустава.
По материалам телеграм-канала «База».