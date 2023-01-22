Мама в пудровом платье, дочь – в сиренево-голубом: Пелагея предстала за руку с крошкой Таисией – обе хороши

В минувшую субботу, 21 января, известная певица Пелагея отмечала день рождения дочери Таисии. Наследницы вокалистки и ее бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина исполнилось шесть лет.

По случаю дня рождения Таисии Пелагея устроила праздник, снимки с которого появились в официальном аккаунте исполнительницы фолька в Сети.

На одном из кадров запечатлено, как Пелагея идет за руку с дочкой Таисией. Пелагея облачена в пудровое платье в пол, а на виновнице торжества - пышный наряд в сиренево-голубых и бежевых тонах. И звездная мама, и ее наследница очень хороши.

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