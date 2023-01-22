Служить собрался? Тигран Салибеков из «Дома-2» подстригся налысо – стал выглядеть старше

Участник «Дома-2», отец троих сыновей Тигран Салибеков решился на смену имиджа. Он побрился налысо. По словам Тиграна, сделал это на спор.
В микроблоге Тигран Салибеков поделился снимком, на котором предстал в новом образе - без волос на голове.
«Теперь точно шапку буду надевать. Спор есть спор», - объяснил причину, по которой он остался без волос Тигран Салибеков.
Оценивая его новый имидж, подписчики признались, что Тигран стал выглядеть старше. Некоторые запереживали, что Салибеков решил обриться налысо, так как собирается пойти служить.
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Новый имидж Тиграна Салибекова. Фото: соцсети
«Тигр, тебе с волосами лучше было. Зачем ты это сделал?», «Минуты две тупо смотрела и думала, кого же сфоткал Тигран. Пока сообразила», «Постарел сразу лет на 10», «Я тоже думала служить собрался, больше бы пользы было от него», - высказались в Сети.