Служить собрался? Тигран Салибеков из «Дома-2» подстригся налысо – стал выглядеть старше

«Тигр, тебе с волосами лучше было. Зачем ты это сделал?», «Минуты две тупо смотрела и думала, кого же сфоткал Тигран. Пока сообразила», «Постарел сразу лет на 10», «Я тоже думала служить собрался, больше бы пользы было от него», - высказались в Сети.