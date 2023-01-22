Ведущий Иван Ургант: шоу «Вечерний Ургант» возродили в Дубае ради миллионера из Санкт-Петербурга

Шоумен Иван Ургант в числе других знаменитостей был замечен на вечеринке по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга Михаила Баракина в Дубае.

По желанию виновника торжества, на территории фешенебельного отеля «Парус» были возведены декорации популярного шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Выпуск программы был посвящен Михаилу Баракину, который является большим поклонником Ивана Урганта и его шоу.

На большом экране была размешена фотография виновника торжества, а приглашенные звездные гости пели ему дифирамбы.

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