Ведущий Иван Ургант: шоу «Вечерний Ургант» возродили в Дубае ради миллионера из Санкт-Петербурга

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

На территории фешенебельного отеля «Парус» построили декорации студии популярной программы Первого канала.

Шоумен Иван Ургант в числе других знаменитостей был замечен на вечеринке по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга Михаила Баракина в Дубае.

По желанию виновника торжества, на территории фешенебельного отеля «Парус» были возведены декорации популярного шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Выпуск программы был посвящен Михаилу Баракину, который является большим поклонником Ивана Урганта и его шоу.

На большом экране была размешена фотография виновника торжества, а приглашенные звездные гости пели ему дифирамбы. 

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Стоит добавить, что помимо Ивана Урганта, который был ведущим вечеринки, на дне рождения миллионера отметились Филипп Киркоров, Игорь Николаев, группы «Би-2».

По материалам телеграм-канала Super.ru.

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