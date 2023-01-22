Красавица в лавандовом платье: Волочкова похвасталась повзрослевшей дочерью – фигурой и ногами в маму

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова предстала с Ариадной в день рождения.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге редким снимком. В кадре она позирует в компании со своей единственной дочерью, 17-летней Ариадной.

Наследница Анастасии Волочковой облачена в платье насыщенного лавандового оттенка с воланом и открытыми плечами. Платье короткое и демонстрирует длинные ноги Ариадны. Глядя на фото, становится очевидным, что Ариадна Волочкова унаследовала фигуру мамы - та же стать, те же бесконечные ножки.

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Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: соцсети

Фото было сделано в минувшую пятницу, 20 января, когда Анастасия Волочкова отмечала свой день рождения в СПА-отеле в Подмосковье. Ариадна приходила поздравить звездную маму с 47-летием.

«Моя прекрасная повзрослевшая Ариадна Волочкова», - подписала кадр с дочкой Анастасия Волочкова.

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