Красавица в лавандовом платье: Волочкова похвасталась повзрослевшей дочерью – фигурой и ногами в маму

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге редким снимком. В кадре она позирует в компании со своей единственной дочерью, 17-летней Ариадной.

Наследница Анастасии Волочковой облачена в платье насыщенного лавандового оттенка с воланом и открытыми плечами. Платье короткое и демонстрирует длинные ноги Ариадны. Глядя на фото, становится очевидным, что Ариадна Волочкова унаследовала фигуру мамы - та же стать, те же бесконечные ножки.

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