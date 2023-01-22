Лицо как шар, нос крючком: как Вика Романец выглядела до «Дома-2» и что с ней стало сейчас – два разных человека

Это сейчас бывшая участница «Дома-2» Вика Романец - эффектная, ухоженная брюнетка и признанная красавица. Такой она была не всегда.

На проекте Вика Романец появилась в сентябре 2014 года, когда ей было 24 года. Тогда ее внешность была не такой утонченной, как сейчас. Вика Романец была довольно упитанной девицей, с пухлыми щеками и лицом круглым, как шарик. У Вики был слегка крючковатый нос, словом, внешность была сильно на любителя.

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