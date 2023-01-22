«Как сбежавшие подростки»: побывавший на Луне астронавт женился в 93 года

Базз Олдрин

Базз Олдрин. Фото: Global Look Press

У легенды космонавтики Базза Олдрина жизнь продолжается.

После 90 жизнь только начинается! Это вам скажет американский астронавт Базз Олдрин – тот самый, который якобы побывал на Луне вместе с Нилом Армстронгом в 1969 году.

20 января пилоту исполнилось 93 года и он отметил это событие свадьбой. Со своей давней возлюбленной доктором Анкой Фаур. Фотографией со своего бракосочетания молодожены поделились в социальных сетях.

Базз Олдрин и его четвертая жена. Фото: соцсети

«Мы соединились священным браком на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и взволнованы, как сбежавшие подростки», — написал астронавт в Twitter.

Вот так – возраст любви не помеха.

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Добавим, что это уже четвертый брак любвеобильного летчика. Первая жена родила ему троих наследников, а затем он женился еще два раза в 70-х и 80-х годах.

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