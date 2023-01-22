«Как сбежавшие подростки»: побывавший на Луне астронавт женился в 93 года

После 90 жизнь только начинается! Это вам скажет американский астронавт Базз Олдрин – тот самый, который якобы побывал на Луне вместе с Нилом Армстронгом в 1969 году.

20 января пилоту исполнилось 93 года и он отметил это событие свадьбой. Со своей давней возлюбленной доктором Анкой Фаур. Фотографией со своего бракосочетания молодожены поделились в социальных сетях.