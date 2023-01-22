Дряблая кожа, в животе дыра: Ефременкова приспустила трусики и показала, как выглядит интимная зона после родов – жуть

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 января отмечает мини день рождения сыновей-близнецов.
Малышам Юлии Ефременковой и Мондезира исполнилось четыре месяца. Видимо, в честь этой прекрасной даты Юлия Ефременкова решила показать, как выглядит ее тело, выносившее близнецов.
В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором запечатлела, как приспускает трусики и демонстрирует интимную часть тела - живот и его низ.
Кожа у Юлии Ефременковой дряблая, пупок растянут и кажется огромной дыркой. Но молодую маму это не смущает. Главное - дети.
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«Показываю все, как есть. Четыре месяца назад я родила замечательных малышей, которые пробыли в животе восемь месяцев. Кожа, конечно же, растянулась. Я не в прежней форме, но я не стесняюсь себя. Я не худею, не сижу на диетах, не ограничиваю себя, в моей жизни нет спорта, только массаж», - написала под видео Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова показала живот. Фото: скрин соцсети