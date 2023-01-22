По стопам матери: дочь Мадонны засветилась на отдыхе в рваном платье

Дочь певицы Мадонны, 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон явно идет по стопам матери. И не только в плане выступления на сцене. Ее наряды тоже становятся все более провокационными.
На днях, отдыхая со своей подругой-певицей Eartheater (она же Александра Дрючин), Лурдес засветилась в социальной сети в обнажающем тело рваном черном платье. Экстравагантный наряд прикрывал кожу артистки с боков и сзади, а вот спереди были лишь полоски рваной ткани. Смело и откровенно. Впрочем, на ее приятельнице было не менее дерзкое белое платье. В таких нарядах мужиков можно «косить» пачками.
Александра Дрючин и Лурдес Чикконе-Леон на отдыхе. Фото: соцсети
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Напомним, в августе 2022 году Лурдес выпустила свой первый сингл под псевдонимом Lolahol. Теперь она тоже певица, как и мать.