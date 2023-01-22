«Психанула»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова стала рыжей и отстригла челку – огонь-образ

Звездные друзья Екатерины Волковой тут же принялись делать ей комплименты, заявив, что с новой прической она невероятно хороша. А вот бдительные подписчики сразу же почувствовали неладное, в том смысле, что сумели разглядеть, что Волкова в парике.

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Екатерина Волкова позже и сама подтвердила это, опубликовав снимки, на которых запечатлена по-прежнему брюнеткой.