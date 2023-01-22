«Психанула»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова стала рыжей и отстригла челку – огонь-образ

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры Ворониной в сериале СТС «Воронины», похвасталась в микроблоге новым имиджем.
Звезда сериала, которую поклонники привыкли видеть в образе брюнетки с каре, предстала на фото с укороченными рыжими волосами и с челкой.
«Вот это я называю «психанула». Как я вам?» - поинтересовалась мнением аудитории Екатерина Волкова.
Звездные друзья Екатерины Волковой тут же принялись делать ей комплименты, заявив, что с новой прической она невероятно хороша. А вот бдительные подписчики сразу же почувствовали неладное, в том смысле, что сумели разглядеть, что Волкова в парике.
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Екатерина Волкова позже и сама подтвердила это, опубликовав снимки, на которых запечатлена по-прежнему брюнеткой.
Екатерина Волкова в новом имидже. Фото: соцсети