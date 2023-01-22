«Малахольная и невзрачная моль»: Милонов обнулил заслуги Монеточки* в российской культуре

Известный своими резкими высказывания депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о признании певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой) иноагентом.
«Я удивлен, почему в России о ней так много говорят, ведь она абсолютный ноль в российской культуре, малахольная невзрачная моль, которая иногда попискивала какую-то оппозиционную риторику и никакой ценности для страны не представляет», - прокомментировал Милонов в Telegram.
«После признания певицы иностранным агентом она останется на Западе и будет делать то, чем раньше занималась в России. Ведь петь у нее не получается — вот и будет открывать рот, озвучивая некую оппозиционную повестку».
По мнению депутата, 24-летняя певица не выделятся на фоне остальных уехавших из России артистов. Чтобы стать хоть как-то востребованной на западе, политик посоветовал Монеточке* совершить с собой акт, пропаганда которого запрещена в России с 5 декабря 2022 года.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, на фоне украинских событий Гырдымова* с мужем уехали в Литву, где артистка продолжила давать концерты, высказываясь против решений руководства РФ.
* Признана Минюстом России иностранным агентом 20 января 2023 года.