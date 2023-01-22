«Малахольная и невзрачная моль»: Милонов обнулил заслуги Монеточки* в российской культуре

Известный своими резкими высказывания депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о признании певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой) иноагентом.

«Я удивлен, почему в России о ней так много говорят, ведь она абсолютный ноль в российской культуре, малахольная невзрачная моль, которая иногда попискивала какую-то оппозиционную риторику и никакой ценности для страны не представляет», - прокомментировал Милонов в Telegram.

«После признания певицы иностранным агентом она останется на Западе и будет делать то, чем раньше занималась в России. Ведь петь у нее не получается — вот и будет открывать рот, озвучивая некую оппозиционную повестку».