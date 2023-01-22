Три дня мероприятий и концерт с мировыми звездами: как пройдет коронация Карла III

6 мая в Великобритании официально коронуют принца Чарльза. По факту он уже несколько месяцев правит страной как король Карл III – с 8 сентября, когда умерла его мать Елизавета II. Но коронация подтвердит его статус, а также его жены – королевы-консорта Камиллы.

21 января британская королевская семья опубликовала на своем сайте расписание мероприятий по случаю коронации.

Так, главное событие пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Архиепископ Кентерберийский возложит короны на головы Чарльза и Камиллы. Перед этим состоится торжественное шествие из Букингемского дворца, а затем процессия пойдет обратно. Принц Уильям и принцесса Кэтрин наверняка будут участвовать в ней и поприветствуют народ.

В пресс-релизе отмечается, что церемония «будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь на давние традиции и пышность».