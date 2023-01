Три дня мероприятий и концерт с мировыми звездами: как пройдет коронация Карла III

В воскресенье, 7 мая, состоится несколько дополнительных мероприятий, в том числе большой коронационный концерт. Состав исполнителей пока не разглашается, но ходят слухи, что мировые музыкальные иконы и современные звезды тоже будут участвовать. Билеты наверняка будут недоступны для простых смертных, но трансляцию шоу проведут на канале BBC.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В этот же день по стране пройдет «биг ланч», курируемый королевой Камиллой. Люди соберутся в городах и районах, чтобы пообедать вместе и отпраздновать важное событие.

А в понедельник, 8 мая, запланировано масштабное волонтерское мероприятие The Big Help Out, подчеркивающее важность движения добровольцев в современной Великобритании.