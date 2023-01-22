Три дня мероприятий и концерт с мировыми звездами: как пройдет коронация Карла III

6 мая в Великобритании официально коронуют принца Чарльза. По факту он уже несколько месяцев правит страной как король Карл III – с 8 сентября, когда умерла его мать Елизавета II. Но коронация подтвердит его статус, а также его жены – королевы-консорта Камиллы.
21 января британская королевская семья опубликовала на своем сайте расписание мероприятий по случаю коронации.
Так, главное событие пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Архиепископ Кентерберийский возложит короны на головы Чарльза и Камиллы. Перед этим состоится торжественное шествие из Букингемского дворца, а затем процессия пойдет обратно. Принц Уильям и принцесса Кэтрин наверняка будут участвовать в ней и поприветствуют народ.
В пресс-релизе отмечается, что церемония «будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь на давние традиции и пышность».
В воскресенье, 7 мая, состоится несколько дополнительных мероприятий, в том числе большой коронационный концерт. Состав исполнителей пока не разглашается, но ходят слухи, что мировые музыкальные иконы и современные звезды тоже будут участвовать. Билеты наверняка будут недоступны для простых смертных, но трансляцию шоу проведут на канале BBC.
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В этот же день по стране пройдет «биг ланч», курируемый королевой Камиллой. Люди соберутся в городах и районах, чтобы пообедать вместе и отпраздновать важное событие.
А в понедельник, 8 мая, запланировано масштабное волонтерское мероприятие The Big Help Out, подчеркивающее важность движения добровольцев в современной Великобритании.